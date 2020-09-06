В полиции рассказали, как будут наказывать водителей за ЗD-номера на авто

В Украине будут штрафовать водителей, которые ездят на автомобилях с 3D-номерами. По словам правоохранителей, такие номера не соответствуют установленным требованиям и нормам, пишет "112 Украина".

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В соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А 3D-номера – это приклеенные цифры и буквы. Раньше такие знаки заказывали только в качестве сувениров.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях указано, что за 3D-номера предусмотрен штраф 170 грн. За совершение такого же нарушения во второй раз в течение года – штраф 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

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Напомним, ранее копы рассказали, можно ли избежать штрафов, если скрыть номер авто от камер в Киеве.

Также недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц" – водителей, которые ездили со скоростью 170 км/ч и более попали на камеры видеофиксации.

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