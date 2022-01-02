В Польше убили украинца – задержали 12 человек

В Польше в новогоднюю ночь на улице обнаружили тело убитого украинца. Полиция уже задержала 12 человек.
Об этом сообщает местное издание Wiadomości.
Инцидент произошел в разгар празднования Нового года, около 4 утра. Тело погибшего с травмой головы обнаружили прохожие на улице. Они сразу вызвали полицию.
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Были задержаны 12 человек. Все они граждане Украины, Беларуси и Индонезии. Из-за сильного алкогольного опьянения они не смогли дать показания полиции.
Согласно предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Правоохранители считают, что они могут быть причастны к убийству.
Расследование продолжается.
В Польше нашли мертвой украинку
Буквально этой осенью в Стараховице (Польша) в хостеле мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.
На месте происшествия работала полиция и прокуратура. Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины". Тело отправили на вскрытие.
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