В Польше украинского заробитчанина убила десятитонная газовая труба

Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше в результате несчастного случая погиб 50-летний гражданин Украины. Трагедия произошла 19 июля в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский, сообщает TVP.INFO в среду, 21 июля.

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Отмечается, что на украинского рабочего обрушилась десятитонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался.

"Вероятно, произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, которому около 50 лет", – рассказал сотрудник городской пожарной службы Бартломей Мондры.

На место прибыли спасатели, которые вместе с рабочими извлекли мужчину из-под трубы и начали его реанимировать, однако было уже поздно.

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