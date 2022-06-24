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В Полтаве девушке дали три года за голые фото в обмен на донаты

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 15:53
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Харьковчанка завела в соцсети несколько закрытых каналов
Судья приговорила харьковчанку к трем годам условно.
Судья приговорила харьковчанку к трем годам условно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор харьковчанке, заработавшей за полгода 3000 грн, продавая свои эротические фото и видео.

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на реестр судебных решений.

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Подробности

25 мая судья приговорила девушку к 3 годам условно и обязала возместить 12 000 грн, потраченные на экспертизу проданных фото. Как сообщается, в прошлом году девушка завела в Telegram несколько закрытых каналов, где публиковала свои интимные фото и видео. Параллельно на своей странице в Instagram она разместила ссылку на еще один Telegram-канал, где сообщала подписчикам о стоимости доступа к каналам.

"Желающие посмотреть на изображение тела девушки должны были перечислять средства ей на карточку Монобанка. Следователям удалось найти доказательства 8-и эпизодов изготовления такого медиа и 6-и эпизодов оплаты за них – отправка "донатов". Фотографировала Дарья Х. на камеру своего iPhone 11. Доступ стоил от 300 до 500 грн (вероятно, в зависимости от канала). За полгода, с мая по октябрь 2021 года, девушка заработала таким образом не менее 3000 грн", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в октябре против девушки было возбуждено дело по чч. 1, 3 ст. 301 УК (изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт изображений порнографического характера).

"Расследование проводили харьковские правоохранители. Они же наведались с обысками в квартиру девушки, где изъяли черную маску, кожаную красную плетку с деревянной ручкой, красный шар с красным кожаным ремнем, два фаллоимитатора, анальную пробку, три карты Монобанка и ПриватБанка, iPhone 11 и смартфон Redmi Note 8 Pro. Поскольку суды в Харькове сейчас не совершают правосудие, дело рассматривали в Полтаве. На заседании Дарья Х. признала вину и подтвердила все описанные выше обстоятельства", – пишет издание.

При этом судья признала ее виновной в изготовлении и сбыте порнографических материалов, в том числе повторно, и назначила три года заключения, но от отбывания этого срока освободила с испытательным сроком на один год. Также Дарью Х. обязали возместить государству расходы на привлечение эксперта, который анализировал ее фото и видео – 12 356 грн.

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Как отмечается, эта история вызвала большой скандал, ведь, кроме этой суммы, государство потратило сотни тысяч гривен на расследование и вынесение приговора харьковчанке. Деньги пошли на то, чтобы следователи пересмотрели и получили доступ к Telegram-каналам девушки, привлекли эксперта и прокуратуру, изъяли часть контента и записали его на диск – чтобы, в случае необходимости, показать в суде.

Сюда же учитываются расходы и на работу судьи, ее помощника и секретаря, печать материалов дела в нескольких экземплярах и приговор.

Ранее стало известно о том, что в Киеве следователь Голосеевского управления полиции для разоблачения блогерши, которая размещала интимный контент на платформе OnlyFans, трижды купил ее обнаженные фото. В определении суда говорилось, что подозреваемая по месту жительства "организовала незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции".

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Также 24 мая глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщал, что сервис OnlyFans перевел средства в государственный бюджет Украины. В общей сложности сумма налога составляет 305 тыс. долларов, или почти 9 миллионов гривен.

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