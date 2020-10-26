В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опрос

На выборах городского головы Полтавы лидирует экс-мэр города Александр Мамай.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей местного издания, передает "Интерфакс".

За него проголосовали 21,8% читателей, второе место занимает Сергей Иващенко ("Слуга народа"). За него отдали голоса 19,5% читателей.

За представителя партии "Рідне місто" Александра Удовиченко проголосовали – 18,4%, за представителя ВО "Свобода" Юрия Бублика – 10%.

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На выборах в горсовет наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" – 18,3% и "Европейская солидарность" – 15,7%.

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К слову, В Хмельницком, по данным опроса местного издания "Всім", на выборах также в первом туре побеждает действующий мэр представитель политической партии ВО "Свобода" Александр Симчишин с 81,13% голосов избирателей.

Также мы писали о том, что в Тернополе на местных выборах нынешний мэр города Сергей Надал может со значительным отрывом одержать победу уже в первом туре.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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