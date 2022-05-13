В Полтаве транспортный коллапс: не ходят городские автобусы, маршрутки сократили

В Полтаве перестали курсировать городские автобусы и сократилось количество маршруток. Причиной стало отсутствие горючего в городе и в его пригородах, таким образом невозможно заправить общественный транспорт.
Об этом заявил мэр Полтавы Александр Мамай, передает телеграм-канал "Украина 24".
В чем проблема
"Так, коммунальные автобусы не выходят на маршруты из-за отсутствия горючего. У нас есть стратегический запас топлива для обеспечения ВСУ и ТРО коммунальным транспортом. Вчера на исполкоме было принято решение о разрешении на закупку горючего по тем ценам, которые сейчас и меняются каждый день", – сообщил Александр Мамай.
Также на своем телеграм-канале градоначальник сообщил, что в пятницу 13 мая на автодороги вышли 48 троллейбусов.
"Сегодня частный общественный транспорт в городе работал не в полном составе. Мы прочли информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не будут ездить. Кто будет лично поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", – сообщил Мамай.
Обстановка на топливном фронте
- Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что через месяц-полтора ситуация в Украине с дефицитом бензина стабилизируется, но очереди на АЗС никуда не исчезнут, ведь топлива по-прежнему не будет хватать на всех.
- Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что участники топливного рынка Украины уже законтрактовали 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля на европейском рынке. Кроме того, на наших заправках уже есть американское топливо.
- На украинских заправках подорожал еще один вид топлива – автогаз. На некоторых АЗС цена подобралась к 40 гривнам за литр.