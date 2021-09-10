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В Полтаве ученик младших классов "заминировал" свою школу

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 15:53
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За юного лже-минера перед законом ответят родители
Мальчик позвонил на "101" и вызвал ложный выезд спасателей и саперов / Коллаж "Сегодня"
Мальчик позвонил на "101" и вызвал ложный выезд спасателей и саперов / Коллаж "Сегодня"

Менее чем за сутки полиция Полтавы установила человека, который 9 сентября около 16 часов сообщил по телефону "101" о минировании общеобразовательной школы №38. Им оказался ученик этой школы младших классов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

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"Речь идет о совсем маленьком школьнике, который сообщил о минировании учебного заведения", – сообщил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В полиции уточнили, что были весьма удивлены таким поступком мальчика, ведь еще не сезон контрольных работ, поэтому почему ребенок заминировал школу пока остается загадкой.

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За юного минера перед законом будут отвечать его родители. По отношению к ним полиция составила административный протокол по части 1 статьи 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пагубная практика

В целом по Украине, к сожалению, практика ложного минирования общественных заведений весьма распространена.

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