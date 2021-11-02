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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Полтавской области нашли склад с ядовитыми веществами. Насколько это опасно

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
2 ноября, 14:49
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Территория объекта взята под усиленную охрану, а изъятые вещества направлены на экспертизу
СБУ обнаружила в Полтавской области склад нелегального хранения ядовитых веществ. Коллаж: "Сегодня"
СБУ обнаружила в Полтавской области склад нелегального хранения ядовитых веществ. Коллаж: "Сегодня"

В Полтавской области обнаружено место несанкционированного хранения ядовитых веществ. Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней. Нелегальный склад был обустроен на одном из государственных предприятий региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе проведения следственных действий на территории объекта правоохранители обнаружили:

  • большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности;
  • почти 700 единиц биологических агентов;
  • ориентировочно 15 л прекурсоров;
  • около 20 кг химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу
Изъятые вещества направлены на экспертизу / Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

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Территория объекта взята под усиленную охрану
Территория объекта взята под усиленную охрану / Фото: СБУ

Мероприятия по разоблачению и блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры с привлечением представителей полтавской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и областной Госпродпотребслужбы.

СБУ нашла целый схрон со взрывчаткой

Ранее мы сообщали, что СБУ обнаружила в Луганской области схрон так называемой "ЛНР" для совершения диверсий. Среди изъятого — снаряды к ручному противотанковому гранатомету, а также мины с взрывателями.

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Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

  • 13 противотанковых мин ТМ-62м и 13 взрывателей к ним;
  • 7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету;
  • 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
  • 8 боевых гранат с запалами.

Ранее мы писали:

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