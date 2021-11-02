В Полтавской области нашли склад с ядовитыми веществами. Насколько это опасно

В Полтавской области обнаружено место несанкционированного хранения ядовитых веществ. Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней. Нелегальный склад был обустроен на одном из государственных предприятий региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе проведения следственных действий на территории объекта правоохранители обнаружили:
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- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности;
- почти 700 единиц биологических агентов;
- ориентировочно 15 л прекурсоров;
- около 20 кг химикатов не установленного происхождения.
В рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению и блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры с привлечением представителей полтавской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и областной Госпродпотребслужбы.
СБУ нашла целый схрон со взрывчаткой
Ранее мы сообщали, что СБУ обнаружила в Луганской области схрон так называемой "ЛНР" для совершения диверсий. Среди изъятого — снаряды к ручному противотанковому гранатомету, а также мины с взрывателями.
Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.
По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.
При осмотре тайника правоохранители изъяли:
- 13 противотанковых мин ТМ-62м и 13 взрывателей к ним;
- 7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету;
- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
- 8 боевых гранат с запалами.
Ранее мы писали:
- СБУ заблокировала мощный канал нелегальной миграции в ЕС через Украину.
- В Луганской области СБУ задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался оформить украинскую пенсию.
- СБУ задержала боевика с повязкой СЦКК. В его телефоне нашли видео обстрелов украинских воинов.