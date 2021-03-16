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В помощниках муж и личный визажист: "слугу народа" оштрафовали за конфликт интересов

16 марта, 02:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нардеп оправдывается "новым трендом"

Народного депутата от "Слуги народа" Марину Никитину оштрафовали за трудоустройство мужа своим помощником.

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Об этом со ссылкой на решение суда сообщил "Рух Чесно" в Facebook.

Муж Никитиной должен был выполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года c зарплатов 24 тысячи гривен.

Печерский суд Киева признал депутата виновной в совершении административного правонарушения по статье о конфликте интересов и приговорил ее к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов, что составляет всего 3400 гривень.

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В марте 2020 года мужа уволили.

Что интересно, помимо мужа Никитина также устроила своим помощником визажистку Викторию Гужву.

"Друзья! Привыкайте – страну меняют комики, фотографы, ведущие свадеб, визажисты и механики! Это такой сейчас тренд", - то ли пошутила, то ли всерьез заявила в ответ на возмущения Никитина.

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