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В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна из-за войны

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 04:30
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В марте ООН зафиксировала рекордный с 1990 года рост цен на продукты
Зерно остается в портах Украины / Коллаж "Сегодня"
Зерно остается в портах Украины / Коллаж "Сегодня"

Около 4 млн тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пишет "Сегодня".

Также ранее в организации сообщали, что резкий рост цен и перебои с поставками на фоне российского вторжения поставили под угрозу ситуацию продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии.

Оккупанты воруют зерно из Херсонской области

Депутаты законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

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Об этом говорится на сайте законодательного собрания Красноярского края РФ.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали:

  • Россия бомбит зернохранилища, на защиту Украины вышли партизаны. Что пишут западные СМИ о войне

  • В Украине урожай зерновых сократится на 20% из-за войны – британская разведка

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

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