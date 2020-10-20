В поселке Бересток открыли детский игровой комплекс

Фонд Бориса Колесникова открыл новую детскую площадку в поселке Бересток Константиновского района. В рамках социальной программы благотворители планируют установить сто детских игровых комплексов в Константиновке, Дружковке, Константиновском и Покровском районах Донецкой области в 2020-2021 гг. Площадка в Берестке стала шестнадцатой из этого внушительного списка.

Реклама

Утро выходного дня, 18 октября, у местных детей выдалось теплым и радостным. На открытии нового игрового комплекса их встречали аниматоры с насыщенной программой – с конкурсами, призами, шоу мыльных пузырей, лазанием на горках и развлечениями на каруселях.

Читайте также: Для детей Дружковки организовали бесплатное посещение городского бассейна

"Мой Фонд реализует десятки социальных, спортивных и образовательных программ, которые призваны поддержать молодое поколение Донецкого региона. Нам хочется, чтобы у каждого ребенка было счастливое и беззаботное детство. А подарить малышам приятные эмоции в виде новых площадок – минимум, который мы можем для них сделать. Наша цель – сделать Донбасс территорией счастливого детства, и мы к ней уверенно идем", – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Реклама

"В нашем поселке детям особо негде играть, с площадками совсем беда. Летом мы обратились в Фонд Бориса Викторовича, он пообещал современный игровой комплекс для нашей ребятни. А сегодня лично приехал посмотреть, как выполнены работы и установлена площадка, пообщался с жителями Берестка, провел время с малышами. Так радостно, что есть люди, которым не безразлична судьба сел и городов нашей страны, наших детей, нас самих. Благодарю его за большое и доброе сердце!", – рассказывает Анатолий Иванович, местный житель.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова недавно установил детские площадки в Константиновке – на улице Армейской, 315, и Безнощенко, 10, и в Дружковке – на улице Казацкой, 91. В ближайшее время новый игровой комплекс появится в Константиновке, в районе молокозавода.

Читайте также: ХК "Мариуполь" празднует новоселье: у команды появилась домашняя арена

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама