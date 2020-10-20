Українська
$ 28,38
33,43
  1. Последние новости Украины

В поселке Бересток открыли детский игровой комплекс

20 октября, 21:55

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Благотворители планируют установить сто детских игровых комплексов в Донецкой области

Фонд Бориса Колесникова открыл новую детскую площадку в поселке Бересток Константиновского района. В рамках социальной программы благотворители планируют установить сто детских игровых комплексов в Константиновке, Дружковке, Константиновском и Покровском районах Донецкой области в 2020-2021 гг. Площадка в Берестке стала шестнадцатой из этого внушительного списка.

Реклама

Утро выходного дня, 18 октября, у местных детей выдалось теплым и радостным. На открытии нового игрового комплекса их встречали аниматоры с насыщенной программой – с конкурсами, призами, шоу мыльных пузырей, лазанием на горках и развлечениями на каруселях.

Читайте также: Для детей Дружковки организовали бесплатное посещение городского бассейна

"Мой Фонд реализует десятки социальных, спортивных и образовательных программ, которые призваны поддержать молодое поколение Донецкого региона. Нам хочется, чтобы у каждого ребенка было счастливое и беззаботное детство. А подарить малышам приятные эмоции в виде новых площадок – минимум, который мы можем для них сделать. Наша цель – сделать Донбасс территорией счастливого детства, и мы к ней уверенно идем", – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

В тренде
Экс-заместителю министра обороны вручили подозрение из-за бракованных бронежилетов
Реклама

"В нашем поселке детям особо негде играть, с площадками совсем беда. Летом мы обратились в Фонд Бориса Викторовича, он пообещал современный игровой комплекс для нашей ребятни. А сегодня лично приехал посмотреть, как выполнены работы и установлена площадка, пообщался с жителями Берестка, провел время с малышами. Так радостно, что есть люди, которым не безразлична судьба сел и городов нашей страны, наших детей, нас самих. Благодарю его за большое и доброе сердце!", – рассказывает Анатолий Иванович, местный житель.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова недавно установил детские площадки в Константиновке – на улице Армейской, 315, и Безнощенко, 10, и в Дружковке – на улице Казацкой, 91. В ближайшее время новый игровой комплекс появится в Константиновке, в районе молокозавода.

Читайте также: ХК "Мариуполь" празднует новоселье: у команды появилась домашняя арена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донецкая область детская площадка Фонд Бориса Колесникова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять