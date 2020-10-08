В пятницу будет больше 20 градусов: украинцев порадовали прогнозом погоды

После сегодняшних дождей и похолодания, пятница порадует украинцев более приятной погодой. 9 октября в некоторых областях температура воздуха превысит 20 градусов, а дождей станет меньше.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра погода будет для похода за грибами и пикников. Воздух будет влажным, но без существенных дождей, разве что днем немного покапает в Житомирской и отдельных районах Киевской области.

"Сухая, даже можно сказать, пересушенная погода, продолжится в восточной части Украины – восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки. Что уж надо брать больше во внимание – туманы, которые ухудшают видимость и могут осложнить ситуацию на дорогах. Температура воздуха продолжает дарить комфорт – 9 октября днем ​​ожидается в большинстве областей Украины 18-23 градуса, на юге – 20-25 градусов. В западных областях будет свежее, 14-17 градусов, но прохладу компенсирует солнце. Ветер стихнет и его юго-восточные залеты будут небольшими, максимум умеренными", – написала Диденко.

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В Киеве в пятницу ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха до 20 градусов, дождь маловероятен. Возможны дымка или туман.

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Синоптик подчеркнула, что и выходные тоже должны быть теплыми и без существенных дождей.

Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

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