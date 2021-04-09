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В работе Facebook произошел массовый сбой

9 апреля, 00:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пользователи многих стран пожаловались на проблемы с доступом к соцсети

В ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через браузер.

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При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

О проблемах с доступом к сайту сообщили пользователи Киева, Днепра, Харькова и других городов. Также о проблемах с доступом к социальной сети сообщили в США, Канаде, Чехии, Греции и странах Европы.

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В то же время трудностей с доступом к социальной сети через мобильное приложение не было.

Что именно стало причиной сбоя – пока неизвестно.

Также недавно мы писали о том, что в работе сервисов Google произошел масштабный сбой – не работали Youtube, Gmail и Google Disk. Жалобы поступали из Украины, Великобритании, Франции, Германии, России, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран.

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Facebook соцсети сбой
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