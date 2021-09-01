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В Раде хотят отправить в отставку трех министров – СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 сентября, 14:03
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Кадровыми изменениями займутся после возвращения Владимира Зеленского из США
Под угрозой увольнения оказались Андрей Таран, Олег Уруский и Марина Лазебная. Фото: коллаж "Сегодня"
Под угрозой увольнения оказались Андрей Таран, Олег Уруский и Марина Лазебная. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины может в ближайшие несколько месяцев отправить в отставку трех министров. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники во вторник, 1 сентября.

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Отмечается, что уволить могут министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

"Уруский, Лазебная и Таран – уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – рассказал собеседник издания.

По его словам, кадровыми изменениями займутся после возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США.

В то же время издание утверждает, что увольнение не грозит министрам юстиции Денису Малюське и культуры Александру Ткаченко.

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"Например, Малюську не очень любит Ермак (глава ОП, – Ред.), но к нему хорошо относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет", – рассказал один из депутатов фракции "Слуга народа".

Напомним, 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам. Сайт "Сегодня" выясняли, кто еще из госслужащих может отправиться в отставку и в чем они провинились.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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