В Раде коронавирусом заразились около 60 депутатов – Разумков

Несмотря на это, Рада на карантин уходить не будет

В Верховной Раде коронавирусом заразились около 60 народных депутатов. Часть из них уже вылечилась, часть – еще болеет. Также вирус коснулся и аппарата парламента – там болеют до 30 человек.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные заболевшие", - сказал Разумков.

Спикер также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией. Возможны только изменения в режиме работы.

Напомним, ранее глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил о заражении коронавирусом.

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Также мы писали, что в Украине за последние сутки, 13 октября, зафиксировали 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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