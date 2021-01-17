В Раде назвали цену вакцины от COVID-19 для украинцев

Платно привиться можно будет во второй половине 2021 года

Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы на вакцинацию около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего, уже во втором полугодии этого года смогут привиться, заплатив около 700 гривен.

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Об этом рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания депутатов с министром здравоохранения Максимом Степановым, передает "Суспільне".

"Мы также спрашивали, будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки, то это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", - сказала Кравчук.

В то же время она напомнила, что производители вакцин, в первую очередь, работают напрямую с государствами, которые заказывают миллионные дозы.

Следует отметить, что накануне глава комитета здравоохранения ВР Михаил Радуцкий в эфире "Радио Свобода" назвал приблизительно такую же возможную цену на китайскую вакцину Sinovac Biotech в частных клиниках – 700-750 гривен.

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"Если мы видим, что Украина закупает у компании "Лекхим" вакцину за 17,8 доллара, к этому обычно нужно добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, – то, скорее всего, я думаю, частные больницы добавят где-то 200 гривен к цене закупки... Учитывая, что эта вакцина не требует специальных условий хранения, то цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках", – предположил Радуцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство Украины подписало много соглашений на покупку вакцины от коронавируса и первые партии должны поступить уже в феврале.

Также известно, что первыми прививки сделают 367 тыс. граждан: врачам, медикам, жителям домов престарелых, военным в зоне ООС. Второй этап может стартовать в конце марта, тогда вакцинируют еще 2,5 млн граждан.

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