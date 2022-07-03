В Раде появился новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается

Документом предлагается расширить перечень мужчин, которым можно покидать территорию Украины во время военного положения

В ВР зарегистрирован новый законопроект касающийся выезда мужчин за пределы Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект касательно запрета на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Подал в парламент законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

Кто может покинуть Украину

мужчины у которых есть трое несовершеннолетних детей;

с 2 детьми до 14 лет;

с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;

с 1 ребенком до 3 лет.

Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству, или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг, или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ или бизнес в других странах.

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Основанием для выезда, по этому проекту также будут считаться контракты для моряков, обучение за рубежом, международные соревнования и разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.

Ранее в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, который также касался разрешения на выезд для мужчин. Инициаторами законопроекта выступали Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").

Они предлагали прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" запрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.

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При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину, исключения составят такие категории лиц:

многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);

отцы-одиночки;

мужчины с инвалидностью;

студенты/аспиранты/докторанты;

лица, определенные Кабинетом министров Украины.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовывать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне. А еще, что в Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная ложь российских оккупантов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения. Также мы писали, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ.