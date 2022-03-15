В Раде предлагают увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы

Общая численность Государственной пограничной службы Украины предлагается увеличить до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соотвественно.
Об этом говорится на сайте ВР Украины.
Подробности
- 14 марта 2022 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
- Комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О Службе военного капелланства" относительно даты вступления в силу №7130 и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом.
- По результатам рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лиц с инвалидностью, №7140, и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственных гарантий в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, №7133, Комитет принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины с предложением определить другие комитеты главными по подготовке и предварительному рассмотрению упомянутых законопроектов.
Война в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).