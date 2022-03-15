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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Раде предлагают увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 марта, 00:24
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Законопроект предполагает увеличение количества пограничников
На сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек. Коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек. Коллаж "Сегодня"

Общая численность Государственной пограничной службы Украины предлагается увеличить до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соотвественно.

Об этом говорится на сайте ВР Украины.

Подробности

  • 14 марта 2022 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
  • Комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О Службе военного капелланства" относительно даты вступления в силу №7130 и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом.
  • По результатам рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лиц с инвалидностью, №7140, и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственных гарантий в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, №7133, Комитет принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины с предложением определить другие комитеты главными по подготовке и предварительному рассмотрению упомянутых законопроектов.

Война в Украине 14 марта

  • Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
  • Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
  • Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
  • Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
  • За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).

военныезакон
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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

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