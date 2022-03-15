В Раде предлагают увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы

Законопроект предполагает увеличение количества пограничников

На сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек. Коллаж "Сегодня"

Общая численность Государственной пограничной службы Украины предлагается увеличить до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соотвественно.

Об этом говорится на сайте ВР Украины.

Подробности

14 марта 2022 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О Службе военного капелланства" относительно даты вступления в силу №7130 и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом.

По результатам рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лиц с инвалидностью, №7140, и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственных гарантий в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, №7133, Комитет принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины с предложением определить другие комитеты главными по подготовке и предварительному рассмотрению упомянутых законопроектов.

Война в Украине 14 марта