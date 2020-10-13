В Раде рассказали, какими будут штрафы для бизнеса за нарушение карантина

Уже разработан законопроект об усилении наказания для предпринимателей-нарушителей

В Украине хотят ужесточить карантин, а вместе с этим и усилить ответственность для предпринимателей за нарушение карантинных правил. речь идет о десятках тысяч гривен.

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Об этом рассказал в эфире "Громадського радіо" народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, в парламент внесут законопроект, который уже прошел согласование с комитетом, который предполагает штрафы для предпринимателей от 31 до 51 000 гривен за одно нарушение.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений. Позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", – сказал Радуцкий.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время совещания на Банковой президент Владимир Зеленский поддержал усиление надзора за соблюдением карантина в публичных местах. Также глава государства выступает за более раннее начало осенних каникул в школах.

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В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшнем заседании правительства будет обсуждаться продление карантина до конца года, переход учреждений образования на дистанционную форму обучения, а заведения общепита чтоб работали только до 22:00.

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