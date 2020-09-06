В Раде разъяснили новшества на местных выборах – 2020: инфографика

В Украине в субботу, 5 сентября, официально начался избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. На странице Верховной Рады в Facebook опубликовали инфографику с разъяснениями некоторых новшеств в избирательном процессе местных выборов 2020 года.

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Так, согласно инфографике, 5 октября нынешнего года избирательная система будет определяться в зависимости от количества избирателей, которые имеют право голоса по состоянию на 1 августа 2020 года.

К примеру, депутатов сельских поселковых и городских советов будут избирать: если более 10 тыс. избирателей – по пропорциональной системе с условно открытыми списками (выдвижение исключительно политическими партиями); менее 10 тыс. – по мажоритарке (самовыдвижение или выдвижение политическими партиями).

В свою очередь, выборы сельских, поселковых и городских председателей будут проходить: при наличии более 75 тыс. избирателей – по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто не набрал более 50%); менее 75 тыс. – по мажоритарной системе относительного большинства (в один тур).

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Ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия просит разрешить местные выборы на большем количестве прифронтовых территорий, в связи с чем обратилась к Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, командующему ООС, а также местным властям предоставить актуальную информацию об угрозах для проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донецкой и Луганской областей.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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