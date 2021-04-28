В рамках борьбы с контрабандой отстранили еще почти 40 таможенников

Гостаможслужба открыла дисциплинарные производства в отношении сотрудников Одесской, Закарпатской, Волынской и Галицкой таможен

Вследствие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о санкциях против контрабандистов Гостаможслужба отстранила от исполнения служебных обязанностей еще 39 таможенников.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы инициировало отстранение на период проведения дисциплинарных производств сотрудников следующих таможен:

Одесская таможня – 18 человек;

Закарпатская таможня 12 человек;

Волынская таможня – 4 человека;

Галицкая таможня – 1 человек.

Кроме того, такие же меры приняты в отношении четырех начальников таможенных постов.

Отмечается, что на состоявшемся 15 апреля заседании СНБО была обнародована информация о возможной причастности должностных лиц Гостаможслужбы к противоправному перемещения товаров на таможенную территорию Украины, организованного субъектами, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие санкции.

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Напомним, 2 апреля после того, как президент Владимир Зеленский объявил о масштабных увольнениях украинских таможенников, стало известно об отстранении от обязанностей 125 сотрудников ведомства.