В ресторан или на концерт – только с паспортом вакцинации. Будет ли такое в Украине

Власти обсуждают, допускать ли в общественные места только людей с прививками от COVID-19

Коллаж: "Сегодня"

Западные страны одна за другой вводят запреты на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса. Во Франции с 21 июля без ковид-сертификата не попадешь в кинозалы, музеи, театры, на стадионы и ярмарки. Чтобы посетить ночной клуб и другие развлекательные заведения, в Великобритании с сентября нужно будет иметь подтверждение прививки против COVID-19. Возможен ли такой сценарий в Украине?

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Об этом идется в сюжете Тараса Мишака в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

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В высоких кабинетах уже обсуждают вероятность введения ковид-сертификатов в Украине. Главный санитарный врач Игорь Кузин не исключает, что вакцинированные от коронавируса могут получить определенные привилегии в случае усиления карантина.

Рассматривается вариант получения внутреннего ковидного-сертификат в приложениях "Дия". Впрочем, вводить такой документ или нет – должно определиться правительство.

"Возможно, правительство и будет принимать такое решение о допуске вакцинированных людей и возможности им посещать общественные заведения, места скопления людей при наличии вакцинального статуса. Но пока это решение не принято", – отметил Александр Заика, руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья.

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При этом в МОЗ продолжают утверждать, что не будут заставлять людей делать прививки. Даже – медиков. Решение вакцинироваться или нет – останется на совести самих людей.

" Если человек вакцинируется, он защитит себя не только от самого заболевания, но и преимущественно от тяжелых последствий или от риска умереть", – отмечает Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины.

Напомним, что в данный момент в Украине продолжается 5 этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18-ти лет.

По официальным данным Офиса президента, темпы вакцинации от коронавирусной болезни в Украине увеличиваются: за прошедшую неделю было сделано 609 000 прививок. Тогда как неделей ранее – 560 000. В регионы направлено еще 3 300 000 доз вакцин, из которых 2 млн доз Moderna, 1 млн – CoronaVac и 300000 – Pfizer.

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