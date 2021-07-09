В РФ призвали казнить власти Украины, а в Харькове сбежал преступник – главные новости за ночь

Давний ненавистник Украины Петр Толстой снова переступил черту, а в Харькове объявили полицейскую операцию – и другие события

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и побег в Харькове / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Побег преступника в Харькове

В Харькове сбежал прямо из зала суда подозреваемый в тяжких преступлениях 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим. Причем у него были сообщники – на улице его ждал неустановленный автомобиль. Его побег зафиксирован на видео.

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Сбежавший из суда Димерал Незаметтим / коллаж "Сегодня"

В Госдуме призвали к казни украинских властей

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой, который раньше неоднократно оскорбительно отзывался об Украине и скандалил с нардепами, перешел к открытым призывам убивать руководство нашей страны.

Путаница с гербами Украины

Президент Владимир Зеленский 28 июня внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны. В "Слуге народа" своеобразно объяснили путаницу с гербами Украины.

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Проект, внесенный Зеленским в Раду (слева) и эскиз, победивший на конкурсе (справа)

Создание реестра запрещенных сайтов

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял окончательное решение о создании так называемого реестра запрещенных сайтов, якобы для того, чтобы решать, какие сайты подлежат блокировке, а какие нет. Но многие в стране против данного реестра.

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