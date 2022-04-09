В России от радиации умер еще один солдат, который захватывал ЧАЭС – экс-глава СБУ Наливайченко

Российские солдаты, захватывавшие Чернобыль и побывавшие в зоне отчуждения, начинают умирать от радиации. Об этом сообщил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы "Україна Разом" c Аленой Цинтилой и Никитой Михалевым на канале "Украина 24".
"Нужно обнародовать туда, на Россию, на Мордор, информацию и факты о смертях российских военных от лучевой болезни, которую они получили под Чернобылем из-за своего военного командования. Но кто их заставлял там рыть окопы? Их же российские командиры-убийцы", — сказал он.
Наливайченко назвал количество пострадавших из-за облучения в Чернобыльской зоне.
"Сколько уже их пострадало и сколько уже умерло? По моей информации, более 150 получили эту болезнь, и уже второй российский военный умер от лучевой болезни. И это только в одном реабилитационном центре Беларуси, куда они их вывезли. Все это необходимо публиковать, и главное, почему они получили лучевую болезнь. Потому что Путин и военное командование бросило их туда и заставило умирать долгой и непростой смертью", — сказал он.
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Зона отчуждения под оккупацией
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- Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- 31 марта Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.
- Сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- После себя оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.
- Также россияне уничтожили многолетний архив, который Украина собирала на Чернобыльской АЭС.
- На YouTube появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.