В России от радиации умер еще один солдат, который захватывал ЧАЭС – экс-глава СБУ Наливайченко

Политик рассказал, сколько оккупантов пострадало из-за радиации в зоне отчуждения

Наливайченко рассказал о последствиях пребывания в Чернобыле для солдат РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские солдаты, захватывавшие Чернобыль и побывавшие в зоне отчуждения, начинают умирать от радиации. Об этом сообщил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы "Україна Разом" c Аленой Цинтилой и Никитой Михалевым на канале "Украина 24".

"Нужно обнародовать туда, на Россию, на Мордор, информацию и факты о смертях российских военных от лучевой болезни, которую они получили под Чернобылем из-за своего военного командования. Но кто их заставлял там рыть окопы? Их же российские командиры-убийцы", — сказал он.

Наливайченко назвал количество пострадавших из-за облучения в Чернобыльской зоне.

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"Сколько уже их пострадало и сколько уже умерло? По моей информации, более 150 получили эту болезнь, и уже второй российский военный умер от лучевой болезни. И это только в одном реабилитационном центре Беларуси, куда они их вывезли. Все это необходимо публиковать, и главное, почему они получили лучевую болезнь. Потому что Путин и военное командование бросило их туда и заставило умирать долгой и непростой смертью", — сказал он.

Зона отчуждения под оккупацией