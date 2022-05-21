В России сказали, на кого могут обменять бойцов "Азова"

Российский депутат высказался о судьбе пленных украинских военных

В России подумают над обменом "Азова" на Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

В России рассмотрят возможность обмена кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских военных из полка "Азов". Об этом заявил член переговорного процесса и глава российской фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий, передает Telegram-канал "Сегодня". Он уточнил, что этот вопрос будут изучать уполномоченные на это люди.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в оккупированном Донецке.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что его командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом эвакуция по спасению военнослужащих продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

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