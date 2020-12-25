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В российской тюрьме жестоко издевались над украинским политзаключенным Шумковым

25 декабря, 19:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Освобожденный из плена рассказал о жестокости российских силовиков

Украинского политзаключенного Александра Шумкова жестоко пытали в российской тюрьме.

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Об этом он заявил ВВС.

"В ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз… Как мне потом уже в местах заключения рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных", – сказал он.

По его словам, многих украинцев, которых обвиняют в совершении теракта или создании незаконных вооруженных формирований, часто пытали.

Позже Шумкова отправили в колонию в Тверской области. Там над ним продолжили издеваться. В первые дни заключенным предлагают пройти так называемый прием. Нужно взять в зад грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Он отказался, за что его избили.

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Шумков отметил, что с заключенными у него были хорошие отношения. В тюрьме находились не только россияне и украинцы, но и кавказцы и азиаты.

"Российская тюрьма – тюрьма народов…Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", – отметил экс-политзаключенный.

Как ранее сообщали, по данным Офиса омбудсмена, сейчас в РФ незаконно удерживаются 130 украинцев. А на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.

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