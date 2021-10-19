В Ровенской области мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Теперь злоумышленнику грозит серьезный срок.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Детали ЧП
Происшествие случилось летом 2021 года. 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. После того, как женщина узнала о преступлении, она обратилась в полицию.
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Преступника задержали
12 октября мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Уже 13 октября суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде 60 суток ареста без возможности внесения залога.
Что грозит насильнику?
Преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. На данный момент расследование преступления продолжается.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.
Ранее мы писали:
- В Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.
- В Одессе в один день изнасиловали девочку-подростка и 32-летнюю женщину. Мужчин задержали правоохранители, им объявили подозрения.
- В Киеве мужчину, который 5 лет развращал и насиловал дочь сожительницы, взяли под стражу. Сейчас девочке 14 лет.