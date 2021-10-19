В Ровенской области мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Женщина узнала об этом и обратилась в полицию. Преступнику грозит серьезный срок

Мужчина изнасиловал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Теперь злоумышленнику грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

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Детали ЧП

Происшествие случилось летом 2021 года. 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. После того, как женщина узнала о преступлении, она обратилась в полицию.

Преступника задержали

12 октября мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Уже 13 октября суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде 60 суток ареста без возможности внесения залога.

Что грозит насильнику?

Преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. На данный момент расследование преступления продолжается.

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В Украине изнасиловали школьницу. Фото: "Главком"

Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.

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