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В Ровенской области руководство детсада обвиняют в употреблении алкоголя на работе (видео)

Владимир Миколайчук Владимир Миколайчук корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 января, 04:13
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Родители написали жалобу на руководителя дошкольного учреждения

Скандал в Ровенском садике. Родители опубликовали видео, где женщина, похожая на директора заведения, лежит в кресле без сознания. А рядом – маленькие дети. Обвинили, что напилась на работе. И даже фото застолья выложили в сеть. Правда ли это — выяснял корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Детали инцидента

Дети — без присмотра, а директор — без сознания. Видео сняли родители, когда пришли забирать малышей из садика. Заподозрили, что руководительница с воспитательницей решили расслабиться.

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В соцсетях обнародовали фото застолья. Среди яств стоят две рюмки. Видел это своими глазами староста села. Он приехал разбираться в инциденте.

"В другой комнате, кроме кабинета, были рюмки. Следы употребления, не бутылка, какие-то пробки", — говорит староста села Бармаки Александр Верещук.

Директор — пошла на больничный, а подчиненные об инциденте молчат: дверь садика не открыли.

Руководительница садика все отрицает

Директор категорически отрицает, что напилась на работе. Но из-за скандала таки написала заявление на увольнение.

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По телефону глава заведения категорически отрицает, что употребляла алкоголь на работе перед детьми. А снятое видео считает провокацией родителей. Мол, ей просто стало плохо.

"Первый раз в жизни было такое, что потеряла сознание. Почему — не могу объяснить. Уже думала, что уже умираю", — рассказала директор садика.

Директор говорит: имела пищевое отравление. И это подтверждают медики, которые были по вызову в садике.

Родители написали жалобу

В общине говорят, такой скандал — впервые с этой руководительницей. Однако получили официальную жалобу от родителей, проверка продолжается.

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"Надеюсь ее увольнение удовлетворит родительский коллектив. А комиссия и дальше доработает и в процессе увольнения примет нормативные определенные действия", — отметил начальник управления образования Шпановской общины Юрий Шадый.

Вероятно, что директор получит и выговор. Инцидент в садике также проверяет прокуратура. Но в общине все же ищут замену руководительнице.

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