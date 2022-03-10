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В Ровно авто со штрафплощадок передают ВСУ и теробороне

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 марта, 12:28
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Таким образом, на нужды армии привлечено более 50 автомобилей
Конфискованные авто в Ровно передают армии.
Конфискованные авто в Ровно передают армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области арестованные автомобили, находящиеся на штрафплощадках, передают на нужды теробороны и армии в условиях войны России против Украины.

Об этом сообщает глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.

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Изымается "автоконфискат", который находится в уголовных производствах – это транспорт, где перевозили наркотики, участники ДТП "на ходу" и автомобили, арестованные решением суда.

Некоторые предприятия и учреждения Ровенской области добровольно передали свой транспорт на нужды украинской армии. В частности, инкассаторские автомобили отдельных банков.

Таким образом, на нужды армии привлечено более 50 автомобилей, из которых 34 — конфискованы у пьяных водителей.

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Похожие решения на Закарпатье

В Закарпатской области у пьяных водителей будут изымать автомобили на нужды армии. Соответствующее решение приняла областная военная администрация региона.

По какой процедуре будет изыматься, пояснили в полиции. Представитель ведомства Анна Дан сообщила, что в настоящее время полицейские работают в усиленном режиме. Если патрульные остановят водителя с признаками алкогольного опьянения – на место будут вызваны военные, которые и конфискуют автомобиль. А на самого водителя будет составлен административный протокол. После завершения всех юридических процедур водителя направят на службу в ВСУ по ускоренной процедуре.

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