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В Ровно на выборах побеждает Шакирзян – опрос

26 октября, 06:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За Шакирзяна проголосовали более 18% избирателей

В Ровно на местных выборах побеждает кандидат от местной партии "Ровно Вместе" Виктор Шакирзян.

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По данным двух экзитполов за Шакирзяна проголосовали более 18% избирателей, пишет "РадиоТрек".

Следом идут Виталий Коваль от "Слуги народа" с 15,8% и Александр Третьяк от "Европейской солидарности" с результатом 9,1%.

По другим результатам опроса у Виталия Коваля 18,05% голосов, а у Александра Третьяка – 15,41%.

В Ровно будут проводить второй тур выборов.

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К слову, на выборах городского головы Полтавы лидирует экс-мэр города Александр Мамай. За него проголосовали 21,8% читателей, второе место занимает Сергей Иващенко ("Слуга народа"). За него отдали голоса 19,5% читателей.

Также мы писали о том, что в Тернополе на местных выборах мэр города Сергей Надал может со значительным отрывом победить уже в первом туре.

Ранее мы писали,какие партии прошли в городские советы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Николаеве, Мариуполе, Черкассах, Черновцах и Ужгороде.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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выборы мэр Ровно
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