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В Ровно подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета

24 октября, 14:11

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля

В Ровно подожгли автомобиль Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета, директора коммунального предприятия.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области 24 октября.

Как сообщили правоохранители, поступило сообщение о том, что на улице Клима Савура в Ровно горит автомобиль.

Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю – директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.

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Огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

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В Ровно патрульная полиция задержала 56 киевлян. Приезжие распространяли листовки с информацией, компрометирующей одного из кандидатов в мэры Ровно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровно произошло нападение на местного судью. Вечером 6 октября его избили неизвестные. Инцидент случился возле дома пострадавшего.

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