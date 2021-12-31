В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами (фото)

Сейчас причина пожара и размер ущерба устанавливаются

На момент пожара в троллейбусе находились пассажиры. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. На место немедленно выехали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Подробности пожара

Возгорание произошло 31 января в 19:54. Троллейбус следовал по маршруту номер 10 по улице Соборной в городе Ровно.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Возгорание быстро ликвидировали.

Последствия

Среди пассажиров жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Реклама

Реклама

Троллейбус загорелся прямо во время движения. Фото: ГСЧС

Раньше мы писали: