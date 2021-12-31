В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами (фото)

В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. На место немедленно выехали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Подробности пожара
Возгорание произошло 31 января в 19:54. Троллейбус следовал по маршруту номер 10 по улице Соборной в городе Ровно.
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Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Возгорание быстро ликвидировали.
Последствия
Среди пассажиров жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Троллейбус загорелся прямо во время движения. Фото: ГСЧС
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