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В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 декабря, 21:19
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Сейчас причина пожара и размер ущерба устанавливаются
На момент пожара в троллейбусе находились пассажиры.
На момент пожара в троллейбусе находились пассажиры. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. На место немедленно выехали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Подробности пожара

Возгорание произошло 31 января в 19:54. Троллейбус следовал по маршруту номер 10 по улице Соборной в городе Ровно.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Возгорание быстро ликвидировали.

Последствия

Среди пассажиров жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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Троллейбус загорелся прямо во время движения. Фото: ГСЧС

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