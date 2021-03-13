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В Румынии возобновили поиски пропавшего при крушении сухогруза украинского моряка

13 марта, 23:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спасенные моряки ожидают оформления документов для выезда в Украину

Румынские спасатели возобновили поиски украинского моряка, пропавшего без вести с затонувшего сухогруза "Волго Балт 179".

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Об этом сообщил новостям "Сегодня" временно поверенный в делах Украины в Румынии Паун Роговей.

Дипломат рассказал, что документы для выезда на территорию Украины моряков, которым удалось спастись, уже готовы. Сами моряки пока в больнице в городе Констанца. Как только их выпишут, поедут домой – это произойдет в ближайшие дни.

"Они сейчас проводят профилактическое лечение, им ставят капельницы для очистки крови от токсинов. Все они в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что их выпишут или завтра вечером, или в понедельник в течение дня. Все зависит от показателей их анализов", – отметил Роговей.

Напомним, судно "Волго Балт 179" шло из Ростова-на-Дону в Румынию и затонуло в Черном море в четверг, 11 марта. На борту было 13 членов экипажа, все из Украины. Бесследно исчез – один. Двое – погибли. Тело капитана также до сих пор ищут. Остальные – спаслись.

По информации Госслужбы морского и речного транспорта Украины, погибшие – это капитан судна и электромеханик. Пропавший член экипажа – старший помощник капитана.

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При этом в СНБО считают, что уголь, который перевозил "Волго Балт 179", был добыт на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

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Румыния крушение моряки Черное море сухогруз поиски кораблекрушение
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