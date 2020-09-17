Українська
$ 28,12
33,39
  1. Последние новости Украины

В МВД за сутки подтвердили почти 100 новых случаев коронавируса

17 сентября, 12:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

За время эпидемии инфекцию обнаружили у 4479 сотрудников МВД

За минувшие сутки в рядах сотрудников Министерства внутренних дел Украины зафиксировано 95 новых случаев COVID-19. Всего было выявлено 4479 заболевших.

Реклама

Об этом сообщили на официальном Twitter МВД.

"Сегодня, 17 сентября, зафиксировано 95 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей МВД, всего с начала пандемии – 4479. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Харьковской области – 11, в Тернопольской – 8 и в городе Киеве – 12", – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии выздоровели 4017 сотрудников МВД, умерли 12 человек.

В тренде
На "Академике Вернадском" дали тюлененку украинское имя
Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины за сутки обнаружили более 70 случаев коронавируса. За все время эпидемии в ВСУ произошло восемь летальных исходов. Два из них – за последние сутки.

Так, в Ивано-Франковске умер мужчина, который почти месяц лежал в городской больнице после позитивного результата ПЦР-теста.

Еще одну смерть подтвердили в Белой Церкви – там умер мужчина, у которого подтвердили COVID-19 на фоне сопутствующих заболеваний.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МВД инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Рада проголосовала за создание нового вида военной службы
Рада проголосовала за создание нового вида военной службыПолитика
В Украину идут
В Украину идут "арктические" заморозки: где и когда сильно похолодаетУкраина
В Украине введут новые водительские права
В Украине введут новые водительские праваАвто
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять