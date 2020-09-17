В МВД за сутки подтвердили почти 100 новых случаев коронавируса

За время эпидемии инфекцию обнаружили у 4479 сотрудников МВД

За минувшие сутки в рядах сотрудников Министерства внутренних дел Украины зафиксировано 95 новых случаев COVID-19. Всего было выявлено 4479 заболевших.

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Об этом сообщили на официальном Twitter МВД.

"Сегодня, 17 сентября, зафиксировано 95 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей МВД, всего с начала пандемии – 4479. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Харьковской области – 11, в Тернопольской – 8 и в городе Киеве – 12", – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии выздоровели 4017 сотрудников МВД, умерли 12 человек.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины за сутки обнаружили более 70 случаев коронавируса. За все время эпидемии в ВСУ произошло восемь летальных исходов. Два из них – за последние сутки.

Так, в Ивано-Франковске умер мужчина, который почти месяц лежал в городской больнице после позитивного результата ПЦР-теста.

Еще одну смерть подтвердили в Белой Церкви – там умер мужчина, у которого подтвердили COVID-19 на фоне сопутствующих заболеваний.

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