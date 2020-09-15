В рядах ВСУ еще одна смерть от COVID-19

Число заболевших среди украинских военных в последнее время возросло

Коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже седьмая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали в городе Белая Церковь. Выяснилось, что мужчина болел с 3 сентября и проходил лечение в местной городской больнице. Положительный результат ПЦР-теста он получил 4 сентября.

"Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов. 14 сентября состояние здоровья резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", – говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеют 662 человека. За последние сутки, 14 сентября, зарегистрировано 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

С начала эпидемии победить коронавирус удалось 1575 военнослужащим. На изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находятся 729 человек.

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Ранее мы сообщали, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

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