В рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

За сутки коронавирус обнаружили у десятков военных

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни украинских военнослужащих. За минувшие сутки, 19 сентября, в рядах ВСУ зафиксировали десятую смерть от COVID-19.

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Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, вчера инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области. Выяснилось, что с 16 сентября больной находился на лечении в центральной районной больнице, но 18 сентября его состояние ухудшилось – мужчину подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, попытки врачей спасти пациента не увенчались успехом, и он умер.

Кроме того, 19 сентября среди украинских военных зарегистрировали 37 новых случаев COVID-19.

"По состоянию на 10:00 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 709 человек", – рассказали в командовании.

Напомним, ранее у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Также мы сообщали, что Украина занимает 16-е место в мире по количеству умерших пациентов за сутки, а в Европе – второе.

Кроме того, "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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