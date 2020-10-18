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В рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

18 октября, 11:24

Мария Журенко Мария Журенко

Умерший имел хронические сопутствующие заболевания

COVID-19 унес жизнь сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже 13-я смерть от коронавируса среди украинских военнослужащих.

Как сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали на Львовщине.

Отмечается, что 4 октября у мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию. А 10 октября он был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. Его разместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент поступления состояние здоровья было тяжелое.

"11 октября у пациента продолжала прогрессировать дыхательная недостаточность, он был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала позитивного результата", – сообщают в медсилах ВСУ.

ПЦР-тестирование подтвердило у умершего острую респираторную болезнь COVID-19. Отмечается, что военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеют 1082 человека. За последние сутки, 17 октября, зарегистрировали 91 новый случай коронавируса.

С начала эпидемии победить COVID-19 удалось 3220 военнослужащим. На изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находятся 465 человек.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов. По его словам, смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

В Украине за последние сутки, 17 октября, выявили 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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