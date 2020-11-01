В рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

COVID-19 унес жизни сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже 17-я смерть от коронавируса среди украинских военнослужащих.

Как сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали в Одесской области. Отмечается, что с 13 октября мужчина находился на лечении в городской клинической больнице. А 18 октября ПЦР-тест показал положительный результат. В связи с ухудшением состояния здоровья больной 22 октября был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных.

"Несмотря на все принятые меры, 31 октября состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не давшая положительного результата", – сообщают в медсилах ВСУ.

Отмечается, что военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеют 1701 человек. За последние сутки, 31 октября, зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 91 человек.

С начала эпидемии победить COVID-19 удалось 4146 военнослужащим. На изоляции (в том числе самоизоляции) в данный момент находятся 452 человека.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 7959 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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