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В Санкт-Петербурге избили водителя, которые наклеил знак "Z" на авто (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 14:40
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Все происходящее люди сняли на видео, которое позже появилось в Сети
Знак "Z" имеет несколько значений / Коллаж "Сегодня"
Знак "Z" имеет несколько значений / Коллаж "Сегодня"

В Санкт-Петербурге люди начали избивать водителей, которые наклеивают фашистские "Z" знаки на свои авто. Такая метка означает западный военный округ РФ.

Об этом сообщает Инсайдер Украина Новости Война.

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"В Санкт-Петербурге неравнодушные начали бить водителей, которые наклеивают фашистские Z знаки на свои авто", – говорится в сообщении.

Что обозначают метки на военной технике россиян

  • Z — западный военный округ РФ;
  • [Z] — части РФ, наступающие с территории Крыма;
  • O — силы из Беларуси;
  • V — морская пехота;
  • X — чеченские формирования;
  • A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

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Ситуация в Украине 8 марта

  • Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
  • В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
  • В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
  • В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.
  • Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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