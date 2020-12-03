В СБУ назвали причину обысков в "Укроборонпроме"

Речь может идти о государственной измене и ущербе на 100 млн долларов

Причиной сегодняшних обысков на госпредприятиях "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" является уголовное производство о государственной измене в пользу одного из азиатских государств.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве уточнили, что должностные лица могут быть причастны "к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Как установили следователи, из-за того, что "Укрспецэкспорт" привлек для посредничества иностранную структуру, Украина лишилась рынков сбыта вооружений в некоторых странах азиатского региона.

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По этой же причине застопорились действующие контракты госпредприятия и появились препятствия для заключения новых.

"По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 млн долларов США", – уточнили в спецслужбе.

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