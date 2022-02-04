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В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 12:52
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В Telegram показали снимки, где якобы "Нацкорпус" создает бомбу с ядерными материалами – что это за взрывчатка и существует ли она вообще
В Сети обвинили "Нацкорпус" в создании сверхопасной взрывчатки
В Сети обвинили "Нацкорпус" в создании сверхопасной взрывчатки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилась информация о том, что "Нацкорпус" якобы готовит взрывчатку против российских военных на случай вторжения в Украину. Кроме того, бомба будет с использованием ядерных материалов.

Журналисты "Сегодня" узнали, правда ли это.

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Что говорят в Сети?

Первым информацию о взрывчатке опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". Затем новость распространили паблики, ориентированные на ОРДЛО.

"Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить уверенно нельзя. Боевики утверждают, что устройство снаряжено ядерными материалами, для чего показан дозиметр. При этом, обращает на себя внимание отсутствие защитного снаряжения на человеке в кадре", - написали в публикации.

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Правда или фейк?

Журналисты "Сегодня" заметили, что в публикации есть много ошибок. Складывается впечатление, что текст изначально написали на русском языке, а затем неудачно переводили на украинский:"радиоактивним", а не "радіоактивним", "пораження", а не "ураження", "розробленний", а не "розроблений", "використан", а не "використаний".

Какие ошибки есть в публикации. Скриншот

В пресс-службе "Нацкорпуса" сайту "Сегодня" ответили, что это фейк.

"Конечно, это фейк. Сейчас готовим сообщение по этому поводу", – заявили в Найкорпусе.

Кто за этим стоит?

В Telegram-канале "Нацкорпуса" заявили, что видео – плохо изготовленная подделка РФ.

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"Этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история – произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и в целом Украины", - сказали в партии.

Также в Нацкорпусе подчеркнули, что в Сети опубликовали видео без звука и также указали на множество ошибок. Это и есть главным подтверждением того, что фейк может быть частью российской спецоперации.

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