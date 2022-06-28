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В Сети показали реакции людей возле ТЦ в Кременчуге в момент ракетного удара (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 июня, 15:33
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Последствия жуткой атаки России по мирному городу попали на видео камер наблюдения
Появилось видео последствий обстрелов по Кременчугу.
Появилось видео последствий обстрелов по Кременчугу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео момента взрыва в результате ракетного удара по Кременчугу. Его сняли камеры наблюдения с расстояния около полукилометра. Осколки снаряда долетели даже до камер.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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На нем можно увидеть, как люди реагируют на прилет. Видео сняты в парке у озера, которое расположено в нескольких сотнях метра от ТЦ "Амстор".

После прилета, люди падали на землю, разбегались в разные стороны, закрывали собой детей, а один мужчина даже прыгнул в озеро. Также видно, как в воду и на тротуар падают осколки.

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Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удара за ночь возросла до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за атаки есть 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, из них один человек скончался в больнице.

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На утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели. По его словам, спасатели попытаются разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших.

Также Монастырский заявил, что правоохранители уже установили имена летчиков России, которые ударили по ТЦ.

Сайт "Сегодня" сообщал, что страшный обстрел ТЦ в Кременчуге могут расследовать в Гааге.

Президент Украины после удара по Кременчугу назвал россиян "отмороженными террористами" и призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма.

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