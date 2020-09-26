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В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом

26 сентября, 04:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Погибла целая группа студентов

В Сети появились первые фотографии курсантов, которые погибли в авиакатастрофе под Харьковом в Чугуеве.

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Об этом написал журналист Павел Прядко в Facebook.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – говорится в сообщении.

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К слову, в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

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Также новости "Сегодня" писали о том, что к выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.

В то же время президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков самолет катастрофа чугуев
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