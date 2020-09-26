В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом

В Сети появились первые фотографии курсантов, которые погибли в авиакатастрофе под Харьковом в Чугуеве.
Об этом написал журналист Павел Прядко в Facebook.
"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – говорится в сообщении.
К слову, в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.
Также новости "Сегодня" писали о том, что к выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.
В то же время президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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