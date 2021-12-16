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В Сети заговорили о всеукраинском страйке полицейских. Мы узнали, правда ли это

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 18:51
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Протест якобы связан с заработной платой
В Украине заявили о страйке полицейских. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине заявили о страйке полицейских. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилась информация, что 20 декабря правоохранители планируют устроить всеукраинский страйк полицейских из-за отсутствия повышения зарплаты. Как оказалось, это фейк.

Об этом стало известно сайту "Сегодня".

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В Сети распространяют фейк

Так, появилась информация, что 20 декабря полицейские обещают устроить всеукраинский страйк.

"Обещают, что будут оформлять только ДТП и слив за рулем, все другие нарушения будут игнорироваться! Страйк будет до тех пор, пока им не поднимут зарплату. У многих до сих пор на уровне 9-12 тысяч гривен", – пишут в Сети.

Люди разгоняют зраду

В МВД по этому поводу говорят, что кто-то, видимо, заинтересован в том, чтобы разгонять зраду.

"Ни о какой забастовке речи нет. Насколько известно, нам бастовать нельзя. Но день 20 декабря – это та дата, когда чтят пенсионеров и ветеранов МВД. Не исключено, что эти люди могут выйти на митинг, но это никоим образом не забастовка", – сообщили "Сегодня" в ведомстве.

В МВД отметили: когда-то было, что к митингу ветеранов подключались полицейские, но все же это не было забастовкой. Не принять заявление у человека – это служебное серьезное преступление.

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"Зрада разгоняется в пабликах Харькова, Одессы и Львова", – уточнили нам в МВД.

Спикер МВД Артем Шевченко на наш вопрос ответил лаконично:

"20 декабря – это день украинской милиции".

Как известно, милиция прекратила свое существование в 2015 году, вместо нее в Украине появилась полиция.

Хакеры взломали сайт Нацполиции

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

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Так, хакеры опубликовали неправдивую информацию о том, что на Ровенской АЭС произошел выброс радиоактивных веществ на третьем энергоблоке и в городе-спутнике ввели режим чрезвычайного положения. Позже на Ровенской АЭС эту информацию опровергли. Радиационный фон находится в пределах нормы. Это подтвердили и в ГСЧС.

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