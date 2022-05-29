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В Севастополе заметили три поврежденных больших десантных корабля РФ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 19:09
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В бухте стоят три из четырех БДК Черноморского флота
Корабли стоят в бухте на ремонте
Корабли стоят в бухте на ремонте / Фото: Крым.Реалии, Коллаж: Сегодня

В аннексированном Россией Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Один из них — "Азов", названия двух других неизвестны. Об этом сообщает Крым.Реалии. Всего у ЧФ РФ четыре таких корабля.

На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК: один без бортового номера у входа в бухту, второй, также без номера, в середине, и корабль "Азов" (бортовой номер 151) у края бухты. На правом борту одного из кораблей – следы повреждений и облезлая краска.

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Фото: Крым.Реалии

В составе Черноморского флота четыре больших десантных корабля проекта 775: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

В Графской бухте стоят еще два больших десантных корабля проекта 775. Таким образом, общее количество БДК этого проекта в бухтах Севастополя – пять.

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На Черноморском флоте есть три БДК проекта 775/II и БДК "Азов" проекта 775/III. На ремонте в Килен-бухте стоят два БДК проекта 775/III.

В составе ВМФ России есть три больших десантных корабля проекта 775/III: "Азов" на Черноморском флоте, "Пересвет" на Тихоокеанском флоте и "Королев" на Балтийском флоте.

Вероятно, еще один крупный десантный корабль был переброшен в Черное море с Балтийского флота до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

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Фото: Крым.Реалии

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