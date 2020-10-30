В Северодонецке от взрыва гранаты погиб гражданский

В Луганской области в городе Северодонецк в результате взрыва ручной гранаты в подвале многоквартирного дома погиб 53-летний мужчина.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Происшествие случилось 14 октября, однако, 50-летняя жена погибшего сообщила о смерти наблюдателям СММ только 27 октября.
По предварительной информации, погибший мужчина работал с гранатой в подвале. Впоследствии взрыва мужчина скончался от кровопотери.
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