В Северодонецке от взрыва гранаты погиб гражданский

Мужчина скончался от кровопотери у себя в подвале

В Луганской области в городе Северодонецк в результате взрыва ручной гранаты в подвале многоквартирного дома погиб 53-летний мужчина.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Происшествие случилось 14 октября, однако, 50-летняя жена погибшего сообщила о смерти наблюдателям СММ только 27 октября.

По предварительной информации, погибший мужчина работал с гранатой в подвале. Впоследствии взрыва мужчина скончался от кровопотери.

Ранее мы писали о том, что в четверг, 29 октября, по направлению Ужовка на Водяное были обстрелы из стрелкового оружия. В результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) в районе населенного пункта Золотое-4 получил легкое ранение украинский военнослужащий.

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Также мы писали, что на Донбассе пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил задержали женщину, которая в 2014 году активно помогала российским вооруженным формированиям.

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