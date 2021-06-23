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В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19

23 июня 2021 12:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых областях количество таких центров достигает 10, когда в других нет ни одного

В шести областях Украины не открылись центры массовой вакцинации от коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Темпы вакцинации от недели к неделе ускоряются. Мы видим, какую положительную роль играют центры вакцинации, открывающиеся в городах и городках по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре, потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть области, шесть областей, где такие центры до сих пор не появились", – сказал Шмыгаль.

Читайте также: Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине резко ускорились: более 53 тысяч прививок за день

Ранее мы сообщали, что в Украине количество новых случаев COVID-19 за сутки резко выросло. Всего инфекцию подтвердили у 2 230 977 человек.

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Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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