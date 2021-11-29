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В школах Киева усилят охрану

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
29 ноября, 18:46
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Охрану в учебных заведения планируют усилить с нового 2022 года
В столице уже установили 7 тысяч камер / Коллаж "Сегодня"
В столице уже установили 7 тысяч камер / Коллаж "Сегодня"

В школах Киева усилят охрану. Эти нововведения в рамках программы "Безопасная столица".

Об этом сообщили в КГГА, пишет ТСН.

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В рамках программы "Безопасная столица" в Киеве также продолжат устанавливать на улицах системы видеонаблюдения. Они будут фиксировать номера автомобилей.

В настоящее время в столице установлено уже 7 тысяч камер. Охрану в школах обещают усилить с нового 2022 года.

В Одессе на школьников во время урока рухнул потолок

В Одессе на учеников в школе №111 упал потолок. Возможно, один ребенок травмирован.

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Рухнул потолок прямо в классе во время урока. Он не выдержал и упал прямо детям на головы. Куски потолка были на партах у школьников. Видео сняли сами ученики.

"В 111 школе потолок ёб***ся на головы учеников. Как минимум один ребенок травмирован", – написано под видео.

Ранее мы писали:

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