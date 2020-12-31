В Сирии из лагеря боевиков ИГИЛ освободили двух украинок

Год назад были найдены почти сорок граждан Украины

В Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение "Исламское государство".

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"До сих пор не верю, что мы это сделали. Но это произошло. Благодаря длительной и сложной спецоперации украинские женщины освобождены из сирийского лагеря", – рассказал Цаплиенко.

По его словам, год назад были найдены почти сорок украинок и их дети в лагере для семей террористов ИГИЛ.

"Украинки умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", – добавил журналист.

Ранее СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.

Напомним, 9 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали одного из главарей "Исламского государства", также находившегося в международном розыске. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, а также занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

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