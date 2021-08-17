В СНБО может быть конфликт интересов из-за закона об олигархах: Разумков объяснил проблему

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает настаивать, что будет конфликт интересов в случае определения Советом национальной безопасности и обороны перечня олигархов.

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Об этом он сказал на брифинге.

"Я, действительно, вижу конфликт интересов. Потому что действие этого закона будет распространяться на две категории – представителей власти и крупных бизнесменов", – отметил Разумков.

Он напомнил, в частности, секретарю СНБО Алексею Данилову, что в этот орган входят все представители власти.

"И если одна сторона будет принимать это решение, то в этом можно усматривать конфликт интересов", – подчеркнул Разумков.

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Председатель ВРУ заявил, что необходимо так писать законы, чтобы в СНБО не появлялись олигархи, и призвал не манипулировать на этом вопросе.

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Закон об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом. Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов. Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Данилов пообещал, что до 7 сентября в Украине презентуют систему мониторинга деятельности олигархов.

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